◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)女子マラソンは初出場の小林香菜選手(大塚製薬)が日本女子3大会ぶりの入賞となる7位でフィニッシュ。レース後は序盤トップを独走したアメリカのS.サリバン選手と健闘をたたえあう姿が注目されました。レースは、サリバン選手が序盤で飛び出し、中盤までトップを独走。小林選手も積極的に追いかけました。ケニアやエチオピア勢が25キロ付近からペースアップし、サリバン選手も追いつ