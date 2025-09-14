きょう午前、倉敷市神田で住宅が全焼する火事がありました。 火事があったのは、倉敷市神田の会社員、山本泰守さん（64）の軽量鉄骨2階建ての住宅です。警察によりますと、きょう午前10時15分ごろ、近くに住む人から「自宅の窓から屋外を眺めていたら、住宅の2階から煙が上がっているのを見つけた」と通報があったということです。消防が消火にあたりましたが、火は住宅1棟、約450平方メートルを全焼し、約1時間後に鎮火し