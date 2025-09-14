14日に福岡県の小郡市野球場で行われる予定だった九州六大学野球秋季リーグ（西日本新聞社など後援）第3週第1日は雨のため3試合とも中止となった。16日に同球場で行う。15日は同県春日市のオクゼン不動産ベースボールスタジアムで第3週第2日の3試合を実施する。【15日の日程】?西南大−九国大（午前9時）?九州大−北九大（午後0時10分）?久留米大−福岡大（午後3時20分）【16日の日程】※順延分?福岡大−久留米大（午前9時）?西