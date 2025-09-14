「正直、審判に対して思うことは多々あります」 顔をしかめて言いづらそうにしながら、山口智監督は口を開いた。９月13日、湘南ベルマーレはJ１第29節で鹿島アントラーズと敵地で対戦。前半をスコアレスで終えるも、後半に入って守備が決壊。48分にチャヴリッチ、55分に濃野公人、68分にレオ・セアラに決められ、０−３で敗れた。試合中、度々目についたのが、湘南の選手や監督・コーチ陣が審判団と会話を試みようとし