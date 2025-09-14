女優・上白石萌音（27）が14日、自身のインスタグラムを更新。韓国旅行のオフショットをアップし、ファンの関心を集めた。上白石は「メンズノンノでの連載が最終回を迎えました。卒業旅行としてみんなで韓国に！思い出すとまだ味がします。まだ美味しい」と書き出し、韓国旅行に行ったことを報告。現地の料理を頬張り、笑顔を浮かべるショットなどを公開し「沢山のお店で、沢山の方にお世話になりました。世界の食を通して暮