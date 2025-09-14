女優でタレントのMEGUMI（43）が14日、自身のインスタグラムを更新。弾丸で訪れたスペイン・バルセロナでのオフショットを公開した。MEGUMIは息子のバルセロナ留学がきっかけとなり、2024年から東京とスペイン・バルセロナでの2拠点生活をスタート。「諸々手続きの為、弾丸バルセロナへ」と報告し、どアップの自撮り写真を公開した。バルセロナでの食事や店などの写真も投稿し、「バルセロナはカラフルで居るだけでムクムク