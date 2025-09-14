長崎県で開催される国民文化祭の開会式に出席する天皇皇后両陛下が、ダンスグループの演技をご覧になりました。【映像】ダンス演技に拍手 を送られる両陛下午前10時半ごろ、佐世保市の会場に到着した天皇皇后両陛下は、国民文化祭で披露される小学生から高校生までのダンスグループの演技をご覧になり、拍手を送っていました。両陛下は開会式に出席されたあと14日夜、皇居に戻られる予定です。（ANNニュース）