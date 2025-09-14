松山ケンイチさんが自身のYouTubeチャンネルを更新。農作物を荒らす熊を、地元のハンターが駆除するため出動し、そこに松山ケンイチさんが同行した様子を投稿しました。 【写真を見る】【 松山ケンイチ 】農作物を荒らす「熊」地元ハンターの「有害駆除」に同行・リポート「害獣被害にやられてたら、もう本当に死活問題」ハンター明かすかぼちゃ畑では熊による深刻な被害が発生しており、「今日、行く、かぼちゃの畑