栃木県の東北道で乗用車にワンボックスカーが突っ込む事故が起き、2歳の男の子が意識不明の重体です。警察は無免許運転などの疑いで、乗用車を運転していた男を逮捕しました。【映像】事故現場の様子トルコ国籍の解体業ベアジット・セイト・イゼツ容疑者（30）は13日午後7時半過ぎ、鹿沼市の東北道下りで乗用車を無免許で運転し、単独事故を起こしたにもかかわらず、事故の申告をしなかったなどの疑いが持たれています。警察