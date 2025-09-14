◇MLB ドジャース 13-7 ジャイアンツ(日本時間14日、オラクル・パーク)ドジャース・大谷翔平選手が49号HRを含む3安打1打点の活躍。3得点を記録し、2024年に記録した自己最多のシーズン134得点に並びました。大谷選手は「1番・指名打者」で出場。初回にヒットで出塁すると、2塁へ進んだ後にフレディ・フリーマン選手のタイムリーで本塁生還。先制のホームを踏みました。3点を追う3回にはセンターへ特大の49号ホームランでこの試合2