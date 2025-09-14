東京・赤坂の会社事務所で男性が刃物で刺された事件で、逮捕された男が「不安があり、今回初めて凶器を持ち出した」と話していることが分かりました。【映像】連行される容疑者ゲブレマリアム・メスフィン・ムラレット容疑者（61）は、港区赤坂の会社事務所で、元上司で30代の男性の腹を包丁で刺すなどして殺害しようとした疑いで14日朝、送検されました。ゲブレマリアム容疑者は1年前に解雇された際、「次の職場の面倒をみ