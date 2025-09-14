成田真由美さんの葬儀・告別式の祭壇＝14日、川崎市パラリンピックの競泳女子で金メダル15個を獲得して「水の女王」と呼ばれ、5日に55歳の若さで亡くなった成田真由美さんの葬儀・告別式が14日、川崎市のかわさき北部斎苑で営まれ、約200人の参列者がパラスポーツの普及、発展に貢献した故人を悼んだ。遺影は2021年東京パラリンピックのユニホーム姿の写真。祭壇は青の濃淡の花などで「水」をイメージした。成田さんが競技に挑