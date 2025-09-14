[9.13 J1第29節 横浜FM 0-3 川崎F 日産ス]思わぬ形でJリーグの舞台に上がった。2028シーズンに横浜F・マリノスへの加入が内定しているDF関富貫太(桐蔭横浜大2年)は今節で初めてメンバー入り。すると後半44分に途中出場でピッチに入った。「率直に言えばまだまだでした」と自身のデビュー戦を振り返った。横浜FMは後半12分に左SBの鈴木冬一がレッドカードで退場した。さらに交代選手としてSBでプレーしていた宮市亮も、試合終盤