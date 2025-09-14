◇プロ野球セ・リーグ巨人11xー10阪神（13日、東京ドーム）5回、2番手としてマウンドに上がったケラー投手が4四球5失点の大乱調。チームは9回ウラにサヨナラ勝ちを収めたものの、杉内俊哉投手チーフコーチは「フォアボールをあんなに出すピッチャーじゃないんですけどね」と少し肩を落としました。横川投手を4回で交代させた理由は3点差を守り切るため。また、5回の阪神の攻撃が3番森下翔太選手だったことも大きく影響したそうで