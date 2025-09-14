「山陽アマチュアレース杯」（１４日、山陽）公営競技の最年長勝利記録を更新し続けている鉄人オートレーサーの鈴木章夫（７９）＝浜松・２期＝が開催最終日２Ｒの一般戦を快勝して最年長勝利記録を７９歳２３日に更新した。８月２３日に満７９歳を迎えた鈴木。前節の伊勢崎は６、６、５、８、２着と勝てなかったが、最終日７Ｒの２着は６番手から追い上げたもので内容が良かった。そして今節は７、２、３、１着で７９歳の９