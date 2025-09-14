俳優の伊藤沙莉が１４日、大阪市内で主演映画「風のマジム」の舞台あいさつに登場した。沖縄を舞台に沖縄産のサトウキビでラム酒作りを志し、契約社員から社長となった女性の実話を基にした物語。約２週間、沖縄での撮影に挑んだ伊藤は、ラストシーンの撮影中に「生マングース」を目撃したと力説した。伊藤と照明担当者だけがサトウキビ畑の間を駆け抜けていくのを「明確に見た」といい、「可愛かったですよ」と、ほおを緩めた