（資料写真）１４日午前６時５５分ごろ、横浜市戸塚区前田町のＪＲ横須賀線内で、人身事故があった。ＪＲ東日本によると、横須賀線と東海道線の上下線、湘南新宿ライン南北行きの一部区間で一時運転を見合わせた。計８本が運休したほか、計８０本が最大約２時間１０分遅れ、約５万４千人に影響した。