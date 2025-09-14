◆大相撲秋場所初日（１４日、両国国技館）西幕下１６枚目・矢後（押尾川）が東１７枚目・大喜翔（追手風）を突き落とし破った。立ち合いは大喜翔だった。「右からの当たりが強くてはじかれてしまった」と矢後は振り返った。それでも引き技で逃げることなく突っ張りで応戦。横に動いたところで大喜翔がバランスを崩して倒れた。右膝を手術して昨年の名古屋場所から３場所連続休場。序二段から再出発してから５場所連続で初日