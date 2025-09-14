◆パ・リーグオリックス―ソフトバンク（１４日・京セラドーム大阪）３点リードの６回に４番手で登板したオリックス・山岡泰輔投手が、１死しか奪えず無念の降板となった。先頭の中村に中前へ運ばれると、１死から栗原に右前打を浴びて一、二塁。続く野村に左翼線への適時二塁打を許し、１点を失った。なおも１死二、三塁からは海野に左前適時打を献上。一、三塁で代打・笹川に同点の右前適時打を浴び、マウンドを降りた。