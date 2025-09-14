今年のフェブラリーＳの覇者で、前走のさきたま杯は１１着に終わったコスタノヴァ（牡５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）が、次走に予定していた南部杯（１０月１３日、盛岡）には向かわず、武蔵野Ｓ（１１月１５日、東京）を目指すことになった。社台グループオーナーズが９月１４日、ホームページで発表した。現在は放牧先の福島・ノーザンファーム天栄で調整を進めているが、思うように状態面が整わず、また計６勝