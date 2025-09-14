右肩痛からの復活を目指す巨人・近藤大亮投手が１４日、ジャイアンツ球場で故障後初となるライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板した。カウント１―１から鈴木大、フルプとそれぞれ２打席対戦。１打席目にストレートの四球を与えたものの、それ以降は見逃し三振、中飛、二飛に打ち取った。前日までの最速は１３６キロだったが、この日の最速は１４０キロ。「驚きました。絶対出ないと思っていたので。このけがしたあと冗談で