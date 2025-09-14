◇ナ・リーグドジャース―ジャイアンツ（2025年9月13日サンフランシスコ）ドジャースは13日（日本時間14日）、敵地でのジャイアンツ戦に勝ち、地区優勝マジックを1つ減らして11とした。「5番・右翼」でスタメン出場したテオスカー・ヘルナンデス外野手（32）が逆転の2点二塁打を含む3安打3打点の活躍でチームを勝利に導いた。勝負強さが完全に戻ってきた。T・ヘルナンデスは大谷の49号ソロで2点差とした3回2死一塁、ジャ