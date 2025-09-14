タレントの辻希美が13日に自身のアメブロを更新。3連休の朝の様子を明かした。【映像】辻希美が睡眠時間30分で作ったお弁当この日、辻は「三連休だね」と切り出し、次女・夢空（ゆめあ）ちゃんとの2ショットを公開。「ダラダラ出来る予定の朝ですがソラは朝から部活〜で、コアは休みの日に限って早く起きるやーつ」と息子たちの様子を明かした。続けて「そんなもんですよね笑。三連休ゆっくりしまーす」とつづり、ブログを締