マカオの立法会選挙のため張り出された候補者のポスター。中国共産党に反対しない「愛国者」だけが出馬できる＝12日（共同）【マカオ共同】マカオで14日、立法会（議会）選挙が行われた。中国共産党に反対しない「愛国者」だけが出馬できる制度のため民主派などは立候補資格を剥奪され、前回2021年の選挙と同様に民主派は議席ゼロだ。即日開票され、結果は15日に判明する見通し。中間派と目される穏健なグループも排除され、選