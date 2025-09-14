ジャイアンツ戦の9回、E・ヘルナンデスの打球を追うドジャース・大谷＝サンフランシスコ（共同）【サンフランシスコ共同】米大リーグ、ドジャースの大谷翔平の次回登板が16日午後7時10分（日本時間17日午前11時10分）開始の本拠地でのフィリーズ戦に決まった。13日、ロバーツ監督が明言した。打者としてナ・リーグ本塁打王を争うフィリーズのシュワバーと対戦することになる。前回登板は他の投手の不調により予定を急きょ前倒