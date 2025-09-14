女性ヘビーメタルバンド「ALDIOUS」（アルディアス）のギター、トキが14日、X（旧ツイッター）を更新。同バンドからの脱退を発表した。「ALDIOUSトキを応援してくれている皆さまへ」と題し「大切なお知らせです」とすると「このたびトキはALDIOUSを脱退することとなりました」と報告した。「これまで長期にわたり、ともに歩んでくださったファンの皆さま、そして支えてくださった関係者の皆さまに、心より感謝申し上げます」と感謝