プレミアリーグ第4節で、早くもマンチェスター・シティとのダービーを迎えるマンチェスター・ユナイテッド。どちらも未だ1勝しか挙げておらず、好調とは言い難いが、このビッグマッチの出来は両チームの今季を占うようなものになるかもしれない。しかしマンU指揮官ルベン・アモリムは、新加入選手の起用に慎重なようだ。マンチェスター・ダービーを控えた記者会見で同監督は、GKに新加入のセネ・ラメンズではなくアルタイ・バユン