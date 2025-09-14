フランスリーグ1第4節オセール対モナコの一戦が行われ、1-2でモナコが勝利を収めた。モナコはこれで今季3勝目、勝ち点9で暫定3位につけている。日本代表の南野拓実はここまでの全試合のリーグ戦で起用されており、このオセール戦では［4-4-2］の左サイドハーフ起用。豊富な運動量を生かして攻守両面に顔を出し、前半アディショナルタイムに先制点をゲット。ボックス内のこぼれ球に誰よりも早く反応し、シュートを放つ。これがゴー