けさ（14日）、倉敷市連島町の県道でひき逃げをした疑いで男が緊急逮捕されました。 過失運転傷害と救護措置義務違反の容疑で逮捕されたのは、倉敷市亀島の自称会社員の男（26）です。警察によりますと、男はきょう午前4時過ぎ、倉敷市連島町西之浦の県道で、トラックを運転していたところ、左側の車線から進路変更してきた岡山市に住む男性（29）が運転する乗用車と衝突し、男性にけがをさせたにも関わらず、そのまま逃走した疑