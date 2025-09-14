現地９月13日に開催されたプレミアリーグ第４節で、高井幸大が加入したトッテナムが、ウェストハムと敵地で対戦。３−０で快勝し、今季開幕から３勝１敗とした。得点取り消しを乗り越えての勝利だ。スコアレスで迎えた19分、CKからクリスティアン・ロメロがヘッドで叩き込み、ゴールネットを揺らしたものの、ファウルが取られ、ノーゴールとなった。この場面に関して、プレミアリーグ公式は「レフェリーのノーゴールの判定は