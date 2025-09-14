◇プロボクシング世界スーパーミドル級4団体タイトルマッチ統一王者 サウル・”カネロ”・アルバレス(メキシコ)＜12回戦＞WBAスーパーウエルター級王者 テレンス・クロフォード(米国)（2025年9月13日米ネバダ州ラスベガスアレジアント・スタジアム）WBA世界スーパーウエルター級王者テレンス・クロフォード（37＝米国）が2階級上のスーパーミドル級4団体統一王者サウル・”カネロ”・アルバレス（35＝メキシコ）に3―0で