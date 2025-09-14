北海道・釧路警察署は2025年9月13日、詐欺（無銭宿泊）の疑いで住所不定・無職の男（21）を逮捕したと発表しました。男は9月6日午後7時ごろから13日午前11時ごろまでの間、釧路市錦町3丁目のホテルに宿泊し、宿泊料金など合計14万3500円相当を支払わなかった疑いが持たれています。警察によりますと、男は連泊していたため、ホテル側が部屋替えと、これまでの代金の支払いを求めたところ、男の所持金が足りず、支払い能力がないこ