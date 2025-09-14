◇ナ・リーグドジャース13―7ジャイアンツ（2025年9月13日サンフランシスコ）ドジャースのタナー・スコット投手（31）は13日（日本時間14日）、敵地でのジャイアンツ戦に救援登板。前夜はサヨナラ満塁弾を浴びて今季4敗目を喫していたが、この日は9回を3者凡退に抑えた。ナ・リーグ西地区首位のチームは壮絶な打席戦を制し、2位パドレスが勝利したため地区優勝マジックを1つ減らして11とした。この日は今季10勝を挙げて