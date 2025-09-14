【ソウル＝藤原聖大】北朝鮮の朝鮮中央通信は１４日、金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記の妹、金与正（キムヨジョン）党副部長と朴正天（パクジョンチョン）党中央軍事委員会副委員長が１５日から始まる米韓の机上演習と日米韓の共同訓練を非難し、対抗措置も辞さないと警告する談話を出したと伝えた。米韓は１５〜１９日に北朝鮮の核攻撃を防ぐための机上演習「アイアンメイス」を、日米韓も同時期に東シナ海やその上