◇プロ野球パ・リーグ 楽天-ロッテ（14日、楽天モバイルパーク）俳優の渡邊圭祐さんが14日、仙台市にある楽天モバイルパークで行われた楽天-ロッテ戦の始球式に登場しました。宮城県仙台市出身で「みやぎ絆大使」を務める渡邊さんは、実は今季2回目の始球式。前回は4月9日の日本ハム戦で行い、右投げで華麗な二段モーションから投球すると右打者の頭上を通過するボールとなり、悔しさをみせていました。そして今回も華麗な二段モー