「ボクシング・４団体統一世界スーパーミドル級タイトルマッチ」（１３日＝日本時間１４日、米ラスベガス）２階級４団体統一王者のテレンス・クロフォード（米国）が、世界スーパーミドル級４団体統一王者の“カネロ”ことサウル・アルバレス（メキシコ）に判定勝ちを収め、史上初の３階級での世界４団体統一を果たした。クロフォードはカネロが“様子見”をした序盤の１、２回に手数を重ねて優位に立つと、持ち味の巧みなボ