ファンとタッチを交わす巨人・岡本＝8月東京ドーム巨人の岡本が14日、出場登録日数が8年に達し、国内フリーエージェント（FA）権の資格取得条件を満たした。「プロに入って1軍で長くやれたということ。自分が取れたというのは本当に感謝したいと思う」と話した。奈良・智弁学園高から2015年にドラフト1位で入団。4番打者としてチームをけん引し、本塁打王に3度、打点王に2度輝いた。