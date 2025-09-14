熊本県内に住む10代の少女をSNSをつかって大阪に誘い出し、5日間、一緒にいた男が未成年者誘拐の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは住所不詳 自称溶接業の石田廉太郎容疑者21歳です。警察によりますと、石田容疑者は県内に住む10代の無職の少女をSNSを使って大阪府内に誘い出し、9月9日午後から13日午後にかけて５日間、誘拐した疑いです。警察では13日、被害者の少女の関係者から「少女が帰ってこない」との届けを受けて捜査を