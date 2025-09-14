9月14日、阪神競馬場で行われた6R・2歳新馬戦（ダ1800m）は、川田将雅騎乗の1番人気、ウェイニースー（牡2・栗東・中内田充正）が快勝した。7馬身差の2着にヒロノスカイ（牡2・栗東・宮本博）、3着にメイショウシンガン（牡2・栗東・高橋義忠）が入った。勝ちタイムは1:55.2（良）。2番人気でC.ルメール騎乗、ピードモント（牡2・美浦・武井亮）は、11着敗退。【新馬/阪神5R】ハービンジャー産駒 ブルースカイブルーがハナ差V