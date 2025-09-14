１３日の巨人戦（東京ドーム）で４回に死球を受け、５回の守備から途中交代となっていた阪神近本光司外野手（３０）が、１４日、甲子園球場に姿を見せた。近本の容態について、山下チーフトレーナーは「左前腕部の打撲」と説明し「チームドクターの診断を受け、今のところ骨折ではない」と明かした。また、死球を受けた患部の腫れがあることから、「利き腕なのできょうは外での練習はできる状態ではない。テーピングをしなが