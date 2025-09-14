9月14日、阪神競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝2000m）は、和田竜二騎乗の3番人気、ブルースカイブルー（牡2・栗東・平田修）が勝利した。ハナ差の2着に1番人気のジャスティンルマン（牡2・栗東・杉山晴紀）、3着に2番人気のプレイザリード（牡2・美浦・加藤士津八）が入った。勝ちタイムは2:04.5（良）。【阪神2R】ダイヤモンドノット完勝で、川田将雅騎手はJRA通算2200勝断然人気ジャスティンルマンは2着和田竜二騎乗の3番