9月14日、阪神競馬場で行われた2R・2歳未勝利（芝1400m）は、川田将雅騎乗の3番人気、ダイヤモンドノット（牡2・栗東・福永祐一）が快勝した。3馬身差の2着に1番人気のフォーゲル（牡2・栗東・斉藤崇史）、3着にナムラヒナギク（牝2・栗東・大橋勇樹）が入った。勝ちタイムは1:20.7（良）。2番人気で松山弘平騎乗、シャローアロス（牝2・栗東・安達昭夫）は、7着敗退。【新馬/中山5R】シスキン産駒 ライヒスアドラーが人気に応