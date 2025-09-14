9月14日、中山競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝1800m）は、佐々木大輔騎乗の1番人気、ライヒスアドラー（牡2・美浦・上原佑紀）が快勝した。3.1/2馬身差の2着に2番人気のアクアマーズ（牡2・美浦・浅利英明）、3着にタイセイカラーズ（牡2・美浦・奥村武）が入った。勝ちタイムは1:51.5（良）。【新馬/中山5R】キタサンブラック産駒 スタートレインがデビューV3馬身半差の完勝佐々木大輔騎乗の1番人気、ライヒスアドラーがデ