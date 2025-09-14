¡þ¥à¥í¥ª´ØÀ¾Âç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼A¥ê¡¼¥°Âè1Àáµþ»ºÂç60¡½0ÀÝÆîÂç¡Ê2025Ç¯9·î14ÆüÅìÂçºå»Ô²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡Ë2Ç¯¤Ö¤ê¤Î´ØÀ¾À©ÇÆ¤òÁÀ¤¦µþ»ºÂç¤¬³«ËëÀï¤Ç10¥È¥é¥¤¤òµó¤²¤ÆÀÝÆîÂç¤ò60¡½0¤Ç°ì½³¤·¤¿¡£Á°È¾4Ê¬¤ËWTB¾®ÎÓ½¤»Ô¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬±¦¶ù¤ËÀèÀ©¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢7Ê¬¤Ë¤Ï¾®ÎÓ½¤¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿FBµÜÎ¤²÷°ì¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬±¦¤òÈ´¤±¤Æ¥È¥é¥¤¡£11Ê¬¤Ë¤Ï¥í¥Ã¥¯¤ÎÀÐ¶¶¥Á¥å¡¼¥«¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬º¸¶ù¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£21Ê¬¤ÏCTBÆà¿Üµ®Âç¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬ÄÉ¤¤¤¹¤¬¤ëÀÝ