日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55＆日曜前7・30）が13日に生放送され、巨人の丸佳浩外野手（36）がVTR出演。コンビニエンスストアに行くと「2億パー（％）」買っちゃうものを明かした。「アスリート熱ケツ情報」のコーナー。この日のテーマは「つい買っちゃう」だった。これに「コンビニ編でいったら、もう2億パー（％）コーヒー買うっすね」と笑顔の丸。「アイス（氷）が入ってないとアイスコーヒーじゃないんです