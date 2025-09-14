◇東京六大学野球秋季リーグ戦第1週第2日2回戦慶大7―8法大（2025年9月14日神宮）慶大は延長11回の末、押し出しが決勝点となって敗れ、1分け1敗となった。1回戦の左腕・渡辺が7失点、この日先発した外丸主将が6失点と先発陣が法大打線につかまっている。救援陣が踏ん張っていたが、耐えられなかった。「外丸は立ち直る気配があったので投げさせた。救援は頑張ってくれているんだが…まだ明日試合はあるし、きょうの