タレントの大沢あかねが12日に自身のInstagramを更新。モーニング娘。の元メンバーでタレントの藤本美貴と2ショットを公開した。【映像】大沢あかねのイメチェンショットにファン「この美人は誰かな？」 大沢は「私が一緒にプリクラ撮りたいなぁと言ったら、『撮ろうよ!!』と言って忙しいのに付き合ってくれました。控えめに言っても、だいすき。ミキティーーーーーー!!!!」とつづり、藤本との2ショットを公開した。こ