少子化が進むなかでも、中学生56.5％、高校生51.5％が「将来子どもがほしい」という気持ちを持っているという調査結果が公開されました。一方、結婚や子どもに対する意識は、男女で温度差がみられました。【写真】農家の長男「結婚して農業手伝って！」→都会育ちが嫁いだら…？この調査はソニー生命保険株式会社が2025年6月にインターネット上で、全国の中高校生1000人（中学生200人、高校生800人）に実施しました。中高生に将来