◆オリックス―ソフトバンク（14日、京セラドーム大阪）ソフトバンク先発の有原航平が3回に3点を先制された。3回に死球と内野安打で1死一、三塁のピンチを招くと、廣岡大志の左前適時打で先制点を献上した。2死後には中川圭太に左前に運ばれて2点目を失い、西川龍馬にも二塁内野安打を許して3点目を失った。2回までは球数少なく完璧に抑えていたが、突然乱れる悪癖が出た形となってしまった。