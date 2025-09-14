¡Ö¹¥´¶ÅÙÇú¾å¤¬¤ê¡×41ºÐ½÷Í¥¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥·¥ç¥Ã¥ÈºòÇ¯7·î¤ËÂè2»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿41ºÐ½÷Í¥¤¬Èþ¤·¤¤¤¹¤Ã¤Ô¤ó»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥á¥¤¥¯Æ°²è¤Ç¤¹¡×¤È¸ø¼°X¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎºÇ¿·Æ°²è¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2»ù¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ë¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß¡£Ë»¤·¤¤¥Þ¥ÞÃ£¤¬»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê?10Ê¬¤Ç¤Ç¤­¤ë»þÃ»¥á¥¤¥¯?¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤«¤é¥á¥¤¥¯¤ò»Ï¤á¤ë»Ñ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö41ºÐ¡©¡ª¤ªÈ©¥Ä¥ë¥ó¥Ä¥ë¥ó¤ä¡¢¡¢¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤ÎÈ©±ð¤«¤éÈþ¿Í¡×